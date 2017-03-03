Hollanda referandum mitingini iptal etti

Almanya’dan sonra bir etkinlik iptali haberi de Hollanda'dan geldi. Hollanda Hükümeti Rotterdam'da düzenlenecek referandum etkinliğine izin vermeyeceklerini açıkladı.

ETKİNLİĞE ÇAVUŞOĞLU'NUN KATILMASI BEKLENİYORDU

Reuters Haber Ajansına konuşan Hollanda Hükümeti’nden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi. 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantıları da iptal edilmişti.