Hollanda siyasiler yeni bir koalisyon arayışı içerisinde

Hollanda parlamentosundaki siyasi partiler, ülkede 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerden 61 gün sonra koalisyon görüşmelerinin tıkanması nedeniyle yeni bir koalisyon arayışı için mecliste bir araya geldi.

"ANLAŞAMADIK"

Başbakan Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Yeşil Sol (GL) arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin tıkanmasına ilişkin mecliste yaptığı açıklamada, "Daha önce söylenildiği gibi göç konusunda anlaşamadık. Bu konuda birini suçlamak doğru olmaz. Bu bir sonraki müzakerelerde bir araya gelme şansını azaltır ama bu dört partinin tekrar koalisyon görüşmelerinde bulunma ihtimali çok düşük çünkü VVD ile GL arasındaki fark çok büyük." dedi.

"DİĞER PARTİLERLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

Rutte, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ı güvenilir bulmadıkları için kesinlikle PVV ile hükümette bulunmak istemediklerini ifade ederek, "Bunun dışında diğer partilerin hepsi ile görüşmeye açığız." şeklinde konuştu.

D66 lideri Alexander Pechthold, istikrarlı bir koalisyon kurulması gerektiğine işaret ederek, sağ ve solun birleştiği bir koalisyon hükümetinin taraftarı olduğunu belirtti.

TAVSİYE ALACAK

Son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers bütün siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı görüşerek tavsiyelerini alacak.

Hollanda'da 2012'de yapılan önceki genel seçimlerden sonra iki partiden oluşan koalisyon hükümeti 54 gün sonra kurulabilmişti.