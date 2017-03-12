taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Hollanda skandalı sonrası Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin tutumları sonrası bazı Avrupalı yetkililerle görüştü.

12.03.2017 - 03:15
  1. Haberler
  2. Gündem

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daki gelişmelere ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile de telefonda üç kez konuşma gerçekleştirdi.

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

134
Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

64
Kızını 2 kez kaçıran genci av tüfeğiyle vurdu

Kızını 2 kez kaçıran genci av tüfeğiyle vurdu

27
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

21
Selçuk İnan: Taraftarlık kavga edip küfür etmek değildir

Selçuk İnan: Taraftarlık kavga edip küfür etmek değildir

4
Hollanda'da Türk Federasyonu üyelerinden protesto

Hollanda'da Türk Federasyonu üyelerinden protesto

5
Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması

Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM