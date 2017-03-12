Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Cumartesi sabahından itibaren Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginliğin akşam saatlerinden itibaren zirve yapmasıyla Türkiye'd tepkiler de artıyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUK ÖNÜNDE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'daki Türkiye Konsolosluğu'na alınmaması üzerine vatandaşlar Ankara'da Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul'da Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplandılar.

Ellerine Türk bayrakları ile binaların önüne gelen vatandaşlar sloganlar atarak tepki gösteriyorlar.