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Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda'nın Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı Türk Konsolosluğu'na almaması üzerine İstanbul ve Ankara'da protestolar var.

12.03.2017 - 00:25
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Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Cumartesi sabahından itibaren Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginliğin akşam saatlerinden itibaren zirve yapmasıyla Türkiye'd tepkiler de artıyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUK ÖNÜNDE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'daki Türkiye Konsolosluğu'na alınmaması üzerine vatandaşlar Ankara'da Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul'da Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplandılar.

Ellerine Türk bayrakları ile binaların önüne gelen vatandaşlar sloganlar atarak tepki gösteriyorlar.

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

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