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Hollanda: Türkiye'ye giderken bilgilerinizi silin

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 03:51..
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Türkiye ve diğer üç ülkede akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların içindeki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından okunduğunu ve kopyalandığını öne süren bakanlık, telefon ve bilgisayarlarda kesinlikle hassas bilgi ve belge bulundurulmamasını istedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi.

Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

Hollanda, Çin'in yanı sıra Rusya'yı da siber güvenlik konusunda riskli ülke ilan etmişti.

"ACI AMA, NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE İÇİN DE GEÇERLİ"

Hollanda hükümetinden bir kaynağa göre, bu önlemler sadece Çin'le sınırlı değil. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

Hollanda hükümetine göre, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar uzaktan izleniyor hatta içindeki bilgiler kopyalanabiliyor.

Bu nedenle bu konuda ülkelere seyahat edecek iş adamı ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen ve mümkünse boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek.

Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise, önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak, bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

HOLLANDA'NIN ÖNERİ LİSTESİ

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Türkiye için de geçerli olduğu belirtilen uyarı listesindeki öneriler şöyle:

Yanınıza 'temiz' bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.
Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

Sabit diskinizin şifreleme yazılımı ile korunduğundan emin olun.

Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz

Telefon konuşmaları ve Metin mesajları başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor

Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır.

Güvenle kullanabilmeniz için, ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.

Başbakan Rutte başkanlığındaki Hollanda hükümetinin önceliklerinden birini, siber suçlarla mücadele ve siber güvenlik konuları oluşturuyor.

Koalisyon protokolünde, kabinenin siber alanda kötü niyetli devlet ve devlet dışı aktörlere karşı savunma ve caydırıcılık konusunda yatırım ve işbirliği yapacağı vurgulanıyor.

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