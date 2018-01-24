taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7663
EURO
4,6418
ALTIN
162,37
PETR
69,8000

Hollanda Türkiye'yi haklı buldu

Hollanda Dışişleri Bakanı, YPG'nin masum olmadığını belirterek ülkesinin teröristlere yardım göndermediğini söyledi.

AA | 24.01.2018 - 07:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Hollanda Türkiye'yi haklı buldu

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Hollanda Parlamentosu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİLDİR"

Zijlstra, "Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Hollanda Türkiye'yi haklı buldu

YPG MASUM DEĞİL

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunan Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

"HAREKATI YARGILAMAMIZ DOĞRU DEĞİL"

Hollanda hükümetinin hareketle ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, "Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye'nin yaptığı hareket, uluslararası mücadeleye karşı ve yasa dışı değil. Bu durumda hareketi yargılamamız doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

216
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

105
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

160
Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

13
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

27
Türk askerinin Afrin'de bir günü

Türk askerinin Afrin'de bir günü

38
Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM