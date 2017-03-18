Hollanda vatandaşlarından Çavuşoğlu'na sürpriz

ALANYA'DA YAŞIYORLAR

Kaymakamlık çıkışında Mevlüt Çavuşoğlu, kendisiyle görüşmek için gelen ve uzun yıllardır Alanya'da yerleşik yaşayan Hollandalılar ile sohbet etti.

TÜRKİYE'DE HER ŞEY YOLUNDA

Alanya Kaymakamlığı önünde lalelerin de bulunduğu parkta yaklaşık 10 Hollandalı ile tek tek sohbet eden Çavuşoğlu, son günlerde iki ülke arasında yaşanan politik sorunların Hollanda halkıyla ilgisi olmadığını belirterek, "Burada herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?" diye sordu. Hollandalılar ise herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve politik sorunların Hollanda vatandaşlarıyla ilgili olmadığının bilincinde olduklarını söyledi.

HOLLANDA'NIN YAPTIĞI APTALCAYDI

İki ülke arasındaki siyasi gerilime ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hollandalılardan Jean der Sara, hükümetinin Türk bakan ve vatandaşlarına yönelik tavrını aptalca bulduğunu söyledi. Sara, "Her insan dünyanın neresinde olursa olsun özgür olmalıdır, oy isteme gibi durumlarda özgür olmalıdır. Ben de burada oy vermek istiyorum. Daha tam Türk olmadım ama inşallah yakında olacaktır. Türkler çok iyi kalpli insanlar. Buradaki insanları seviyorum." dedi.