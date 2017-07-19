Hollanda'da 126 gündür hükümet kurulamadı

Hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon görüşmelerindeki son durum hakkında bilgi verdi.

Zalm, dört parti arasında yapılan müzakereler için umutlu olduğunu fakat başarıyla sonuçlanacağına dair söz veremeyeceğini söyledi.

"HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN DAHA UZUN BİR YOL VAR"

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nin (CU) bazı önemli konular üzerinde anlaştığını kaydeden Zalm, ancak hükümetin kurulması için daha uzun bir yol olduğunu aktardı.

Zalm, "Bütün konular üzerinde anlaşma sağlanmadan bu iş tamamdır diyemeyiz. Hükümetin ne zaman kurulacağına dair bir fikir belirtemem. İki hafta tatilden sonra dört parti tekrar müzakerelere devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dört partinin siyasi liderleri de bazen fikir ayrılıklarından dolayı görüşmelerin zor geçtiğini ve görüşmelerin henüz bitmediğini kaydetti.

IRKÇI WİLDERS İLE KOALİSYONA YANAŞMIYORLAR

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği ile ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimler sonuçlarına göre hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.