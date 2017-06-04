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Hollanda'da 19 çocuğun babası tüp bebek doktoru çıktı

Bir çocuğunun DNA testi, tüp merkezi aracılığıyla dünyaya gelen 19 müşterisinin sperm kaynağının Dr. Karbaat olduğunu ortaya koydu.

04.06.2017 - 09:10
  1. Haberler
  2. Dünya

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Hollanda’nın ünlü tüp bebek doktoru Jan Karbaat’ın nisan ayında ölümü, büyük bir skandal zincirini ortaya çıkardı.

19 ÇOCUĞUN BABASI ÇIKTI

Kliniğinde kendi spermlerini kullanmakla suçlanan ve en az 19 çocuğun biyolojik babası olduğu sanılan doktorun daha çok sayıda müşterisine bu hizmeti vermiş olabileceği düşünülüyor.

HOLLANDA'DA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN

89 yaşında ölen Jan Karbaat’ın, mahkeme kararıyla el koyulan diş fırçası, tıraş malzemeleri ve çorapları incelenecek. Karbaat, Rotterdam’da 1980’de tüp bebek kliniği açan Hollanda’da sektörün önde gelen isimlerdendi.

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