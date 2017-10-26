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Hollanda'da 225 gün sonra hükümet kuruldu

Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimden 225 gün sonra hükümet resmen kuruldu.

26.10.2017 - 15:36
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Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte'nin belirlediği yeni kabine üyeleri, Lahey'deki Noordeinde Sarayı'nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti.

Hollanda'da 225 gün sonra hükümet kuruldu

WİLDERS ORTAKLARDA YOK

Hollanda'da İslam ve Türk düşmanlığı ile seçim döneminin en ırkçı liderlerinden olan Özgürlükçü Parti Lideri Geert Wilders hükümet ortaklarından olamadı. 20 sandalye kazanarak seçimlerden ikinci parti çıkan Wildersdörtlü koalisyonda kendine yer bulamadı.

"Özgürlükçü Parti" adı altında faaliyetlerini sürdüren ırkçı siyasi Wilders, siyasi kampanyasını yürüttüğü dönem içerisinde Müslümanları teröist olmakla suçlamış, çirkin açıklamalarda bulunmuştu. Wilders ayrıca göreve gelmesi durumunda mültecileri ülkeden göndereceğini söyleyerek aşırı sağ oylarını kendisinde toplamaya çalışmıştı.

Hollanda'da 225 gün sonra hükümet kuruldu

BAKANLAR KURULU ÜYELERİ

Bakanlar Kurulu üyeleri, (ön sıra soldan sağa), Halbe Zijlstra, Kajsa Ollongren, Mark Rutte, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Ferdinand Grapperhaus, (arka sıra soldan sağa) Arie Slob, Sigrid Kaag, Eric Wiebes, Ank Bijleveld, Ingrid van Engelshoven, Wopke Hoekstra, Cora van Nieuwenhuizen, Wouter Koolmees, Sander Dekker ve Bruno Bruins sarayın bahçesinde toplu fotoğraf çekimine katıldı.

Hollanda'da 225 gün sonra hükümet kuruldu

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