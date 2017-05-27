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Hollanda'da 70 gündür hükümet kurulamıyor

Hollanda'da, hükümeti kurmakla görevlendirilen Bakan Schippers, yaptığı görüşmelerden yine eli boş döndü.

27.05.2017 - 05:05
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Hollanda'da 70 gündür hükümet kurulamıyor

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Hollanda'da koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen ve son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers, bugün siyasi liderlerle yaptığı koalisyon görüşmelerinden hiçbir şey elde edemediğini ancak yine de umutlu olduğunu söyledi.

KOALİSYON TERCİHLERİNDE ESNEKLİK İSTEDİ

Schippers, görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi parti liderlerine, diğer partileri dışlamayı bırakarak koalisyon tercihlerinde esnek davranmaları gerektiğini, aksi takdirde azınlık koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hollanda'da 70 gündür hükümet kurulamıyor

Henüz görüşmelerin ikinci turunda olduklarını anımsatan Schippers, "Bugün siyasi liderler ile yaptığım görüşmelerde geçen sefere göre çok fazla yeni tercih belirtilmese de geniş bilgi edindim. Bir sonraki aşamada hükümetin kurulması için yapılacak koalisyon görüşmelerinin hareketli geçeceğine inanıyorum. Bu hafta yaptığım görüşmeler sonucunda hazırlayacağım raporu haftaya Temsilciler Meclisi'ne sunacağım." dedi.

IRKÇI WİLDERS'LE KİMSE HÜKÜMET KURMAK İSTEMİYOR

Genel seçim sonucunda 150 sandalyeli mecliste 20 milletvekili çıkararak ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile ülkedeki hiçbir siyasi parti koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da 70 gündür hükümet kurulamıyor

Hollanda'da 2012'de yapılan önceki genel seçimlerden sonra iki partiden oluşan koalisyon hükümeti 54 gün sonra kurulabilmişti.

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