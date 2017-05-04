Hollanda’da ATM’leri güvenlik güçleri koruyacak

Rabobank'tan yapılan açıklamada, bankanın özellikle ıssız sokak aralarında ve çevresinde apartmanların bulunduğu ATM noktalarının güvenliğinin sağlanacağı bildirildi.

Banka, ATM hırsızlarının gün geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı maddeler kullandığını, makinelerin çevresindeki ev ve insanların zarar görmemesi için böyle bir güvenlik önlemi alınacağını duyurdu.

"GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Kalıcı çözüm yollarını araştırdıklarını belirten banka yetkilisi Margo van Wijngaarden, “Bu araştırma sonuçlanmadığı sürece ATM’lerin güvenlik güçleri tarafından korunması şart. Bu çözümün maliyetinin yüksek olduğunu biliyoruz ama bizim için güvenlik her şeyden önce gelir.” diye konuştu.

Hollanda’da geçen ay Zevenhoven köyünde ve Doetinchem kentinde iki ATM noktasına patlayıcı madde bırakılmış, bomba uzmanları bölgenin güvenliğini sağlayana kadar çevredeki 16 binada yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Hollanda’da geçen yıl 79 adet ATM patlatılmıştı.