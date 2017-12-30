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Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava

Hollanda Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 kişi hakkında dava açtı.

AA | 30.12.2017 - 13:45..
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Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin, şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti.

BAKANIN KORUMALARI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava

Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

ATLI POLİSLER VE KÖPEKLERLE MÜDAHALE ETMİŞLERDİ

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda polisinden Türk vatandaşlarına şiddet

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