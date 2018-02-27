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Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan kız çocuğuna saldırı

Emmeloord kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, başörtüsünü çıkarmak istemediği gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradı.

AA | 27.02.2018 - 01:01..
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Hafif bir beyin sarsıntısı geçiren ve vücudunda morluklar kız çocuğu tedavi altına alındı. Polis, 18 yaşlarında olduğu belirtilen iki saldırganı arıyor.

Flevoland eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, geçen Çarşamba günü iki kişi, bisikletiyle okuldan dönen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunun yolunu kesti.

BİSİKLETTEN İTİP YERDE TEKMELEDİLER

Kız çocuğundan başörtüsünü çıkarmasını istediler. 18 yaşlarında olduğu belirtilen iki saldırgan, kız çocuğunun "hayır" diyerek yolunda devam etmesi üzerine, koşarak bisikletten ittiler.

Saldırganlar yere düşen kız çocuğunun kafasına ve beline bir süre tekme attı. Saldırganların ayrılmasından sonra evine giden kız çocuğu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Ardından hastaneye giden 14 yaşındaki kız çocuğunun hafif çaplı beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Federal polis teşkilatı da, internet sitesi üzerinden görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulundu.

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