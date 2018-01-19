Hollanda'da camiye kafası kesik insan maketi asıldı

Portakalların aşırı sağcı grubu Rechts in Verzet, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'ne saldırdı. İslamofobik ve ırkçı ifadeleri içeren yazıların asıldığı camiye, kafası kesilmiş bir insan maketi bırakıldı.





"ERDOĞAN'A BAĞLI CAMİ İSTEMİYORUZ"

Eylemi üstlenen Rechts in Verzet, Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı, "İslam durdurulmalı. Amsterdam'ın kuzeyinde Erdoğan'a bağlı mega diyanet camisi istemiyoruz" ifadelerinin yer aldığı yazının fotoğrafı ile birlikte sosyal medyadan "kafa kesmek" yazısını paylaştı.

Emir Sultan Camisi Başkanı Kamber Şener, yapılan bu eylemle Müslümanların korkutulmaya çalışıldığını, eylemi şiddetle kınadıklarını söyledi.

Camide ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Şener, herkesi tahriklere kapılmamaları yönünde uyardıklarını kaydetti.