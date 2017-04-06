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Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Eşcinsel bir çiftin sokakta el ele yürürken saldırıya uğramasının ardından, dayanışma amacıyla "erkekler el ele" kampanyası başlatıldı.

06.04.2017 - 09:50
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Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Sosyal medyada #allemannenhandinhand (#bütünerkeklerelele) etiketiyle başlatılan kampanyaya ünlü politikacılar da destek verdi.

Liberal Demokrat Parti lideri Alexander Pechtold ve parti üyesi Wouter Koolmees, Hollanda'nın Lahey kentindeki yeni hükümeti kurma görüşmelerine el ele girdi.

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Ülkede tartışma yaratan olay geçtiğimiz Pazar günü Arnheim kentinde meydana gelmişti. Saldırıya uğrayan iki kişiden biri Vernes-Sewrata, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Normalde el ele yürümeyiz. Ama gece saat geçti ve yemekten çıkmıştık çok keyifliydik. Altı ila sekiz Fas asıllı genç bize saldırdı." dedi.

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Saldırı sonrası birçok erkek sosyal medya hesaplarından "el ele tutuşma" fotoğrafları paylaştı. Hollanda'da aktif durumda bulunan LGBT örgüt yetkilileri, hükümetten, topluluklarını hedef alan şiddet suçlarına öncelik vermesini ve cezaları artırmasını istiyor.

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

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