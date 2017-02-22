taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.866
USD
3,6166
EURO
3,8002
ALTIN
143,86
PETR
56,2800

Hollanda'da esrar ekimine onay çıktı

Hollanda parlamentosu ülkede esrar yetiştirilmesini yasal hale getirdi.

22.02.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Dünya

hollanda

Hollanda’da az miktarda esrar satılmasının önünde halihazırda bir engel bulunmuyordu. Parlamentonun onay vermesiyle ülkedeki kahve dükkanları esrarı yasal şekilde kaynağından tedarik edebilecek.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ ÇİFTLİKLERDE EKİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, esrar üretiminde kullanılan Hint keneviri, sadece devlet tarafından kontrol edilen çiftliklerde ekilebilecek. Söz konusu kafeler, sattıkları esrarı yasal izinle üretim yapan çiftliklerden temin etmek zorunda olacaklar. Hükümet, atılan adımla yasak olan esrar yetiştiriciliği ile lisanslı kenevir arasında kalan yasal boşlukların ortadan kalkacağını savunuyor.

SATIŞININ SERBEST OLDUĞU ESRAR, KAÇAK YOLLARLA ÜRETİLİYORDU

Halihazırda kafelerde satışı serbest olan esrar, evlerin çatıları ve iş yerlerinde kaçak yollarla üretiliyor ve el altından kafelere veriliyordu. Hollanda polisi 2015 yılında irili ufaklı 5 bin 856 adet esrar tarlası ele geçirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

219
Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

161
Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

104
Mesut Özil İstanbul'da

Mesut Özil İstanbul'da

12
Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

18
İlker Aycı: Yeniden kalkış için hazırız

İlker Aycı: Yeniden kalkış için hazırız

22
Binali Yıldırım Bozkurt işaretini anlattı

Binali Yıldırım Bozkurt işaretini anlattı

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM