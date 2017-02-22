Hollanda'da esrar ekimine onay çıktı

Hollanda’da az miktarda esrar satılmasının önünde halihazırda bir engel bulunmuyordu. Parlamentonun onay vermesiyle ülkedeki kahve dükkanları esrarı yasal şekilde kaynağından tedarik edebilecek.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ ÇİFTLİKLERDE EKİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, esrar üretiminde kullanılan Hint keneviri, sadece devlet tarafından kontrol edilen çiftliklerde ekilebilecek. Söz konusu kafeler, sattıkları esrarı yasal izinle üretim yapan çiftliklerden temin etmek zorunda olacaklar. Hükümet, atılan adımla yasak olan esrar yetiştiriciliği ile lisanslı kenevir arasında kalan yasal boşlukların ortadan kalkacağını savunuyor.

SATIŞININ SERBEST OLDUĞU ESRAR, KAÇAK YOLLARLA ÜRETİLİYORDU

Halihazırda kafelerde satışı serbest olan esrar, evlerin çatıları ve iş yerlerinde kaçak yollarla üretiliyor ve el altından kafelere veriliyordu. Hollanda polisi 2015 yılında irili ufaklı 5 bin 856 adet esrar tarlası ele geçirdi.