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Hollanda'da gündem erken seçim

100 gündür hükümetin kurulamadığı Hollanda'da koalisyon görüşmeleri tıkandı. Ülkede erken seçim yapılması bekleniyor.

29.06.2017 - 08:18
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Hollanda'da gündem erken seçim

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

ART ARDA İSTİFALAR

Temsilciler Meclisinin seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerini araştırması için görevlendirdiği son hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers, başarılı olamayınca iki ay sonra istifa etmişti.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Schippers'ten sonra görevlendirilen son hükümetin Devlet Bakanı Herman Tjeenk Willink, bazı siyasi liderler ile görüşmeler yapmıştı.

Hollanda'da gündem erken seçim

FOTOĞRAF: Hollanda Başbakanı Rutte

Daha önce müzakerelerde anlaşma sağlayamayan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Yeşil Sol (GL) parti liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında dörtlü koalisyon hükümeti kurulması çabasına giren 75 yaşındaki Willink'in dört liderle sürdürdüğü müzakereler göç konusunda tıkanmıştı.

Bunun ardından kolisyon müzakerelerinde GL devre dışı kalmış, Willink'in dördüncü parti olarak Hristiyan Birlik Partisi (CU) lideriyle yaptığı görüşmeler olumlu geçmişti.

En az 4 partili koalisyon kurulmasının beklendiği Hollanda'da, 13 parti 150 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmıştı.

IRKÇI WİLDERS'I KİMSE İSTEMİYOR

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği elde ederek ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da gündem erken seçim

FOTOĞRAF: Geert Wilders

Hollanda'da 2012'de yapılan genel seçimlerden 54 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.

ERKEN SEÇİM

Ülkede koalisyon görüşmelerinin tıkanması erken seçim tartışmalarının başlamasına neden oldu.

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