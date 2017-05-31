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Hollanda'da hükümeti kurma görevi Willink'e verildi

Hollanda'da, yeni hükümetin için koalisyon kurma görevi son hükümette Devlet Bakanlığı yapan Herman Tjeenk Willink'e verildi.

31.05.2017 - 03:11
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Temsilciler Meclisi, ülkede 15 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerinin araştırılması için görevlendirilen son hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers'in istifa etmesi üzerine hükümeti kurma görevini Willink'e verdi.

Temsilciler Meclisi, Schippers'in sunduğu raporu görüşmek için bugün bir araya gelerek hükümeti kurmakla görevlendirilen Willink'in hem çoğunluk hem de azınlık koalisyon hükümeti üzerinde araştırma yapmasını istedi.

Hollanda'da hükümeti kurma görevi Willink'e verildi

SCHİPPERS'E GAYRETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Siyasi liderler hükümeti kurmak için gösterdiği gayretinden dolayı Schippers'e teşekkür etti.

Schippers'in, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66'nın (D66) ve Yeşil Sol (GL) partileri arasında yaptığı müzakerelerde özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle koalisyon görüşmeleri seçimlerden iki ay sonra tıkanmıştı.

Daha sonra tekrar görevi alan Schippers, siyasi liderlerle yaptığı görüşmelerde farklı bir sonuç alamayınca görevinden istifa etmişti.

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