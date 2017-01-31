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Hollanda'da ibadet saatlerinde cami kapıları kilitlenecek

Hollanda'da, Kanada'nın Quebec eyaletindeki cami saldırısı sonrası güvenlik nedeniyle cami kapıları ibadet saatlerinde kapatılacak.

31.01.2017 - 14:35
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Hollanda basınındaki haberlere göre, dört büyük caminin yetkilileri, Kanada'da meydana gelen olaydan sonra acil toplantı yaptı.

İBADET SAATLERİNDE KAPILAR KİLİTLENECEK

Toplantıda alınan karar sonucu Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht kentlerinde bulunan ve daha çok Faslıların gittiği dört büyük camide 'ciddi güvenlik kaygıları' nedeniyle ibadet saatlerinde kapıların kilitleneceği kaydedildi.

KARAR İÇİN ÜZGÜNÜZ

Cami yetkilileri, yayımladıkları ortak bildiride, camilerin her zaman herkese açık olması gerektiğini bilmelerine rağmen radikal bir karar almak mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

Yetkililer, böyle bir karar aldıkları için çok üzgün olduklarını belirtti.

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