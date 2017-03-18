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Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Amsterdam kentinde, 21 Mart Komitesi tarafından "ırkçılık ve ayrımcılık için ayağa kalk" gösterisi düzenlendi

18.03.2017 - 22:52
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De Dam Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Dokwerker Meydanı'na kadar ellerindeki, "ırkçılık ve ayrımcılığa karşı hep beraber", "mültecilere kapımız açık", "Wilders’e hayır, PVV partisine hayır, ırkçılığa hayır", "duvarlar yıkılsın", "popülizme ve İslamofobiye karşı" yazılı pankartlarla müzik eşliğinde yürüyüş yaptı.

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Aralarında çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır mesajları verildi.

21 Mart Komitesi adına konuşan Saida Derrazi, Hollanda’da ırkçılığın bir problem haline geldiğine belirterek, "Aşırı sağcı ve popülist siyasi partilerin, Müslümanlara ve mültecilere karşı söylem ve eylemleri gittikçe sertleşiyor. Son seçimlerde en çok oy alan partilerin çoğu sağ partiler oldu. Buna karşı artık dur dememiz lazım ve bunun için buradayız." şeklinde konuştu.

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Gösteride, Belediye başkanı adına konuşan Simone Kukenheim şunları da "Toplum olarak beraberce yaşamayı öğrenmemiz lazım. Azınlıklara karşı saygılı olmamız lazım. Birbirimizi dinlememiz lazım. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymamız lazım. Her zaman beraberce karşı çıkacağımız bir konu olan ırkçılık ve ayrımcılık için bir araya geldiğiniz için sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Gösteri, dünya müziklerinin sunumu eşliğinde olaysız son buldu.

Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü olarak kutlanan 18 Mart'ta, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Hollanda’da da gösteriler düzenleniyor.

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

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