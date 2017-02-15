Hollanda'da kaybolan kedi Viyana'da bulundu

BBC Türkçe'nin haberine göre aylarca dağda yaşayan kayıp kedinin vahşileştiği belirtildi. Sahibi Franka Schapendonk, uzun süre aradıktan sonra kedisinin yaşamından umudu kesmişti.

950 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Ancak Avusturya'dan beklemediği bir anda Peper'in hayatta olduğu haberi geldi. Kayıp kedi Peper, evinden 950 kilometre uzakta Viyana yakınlarında bulunan Ascbach - Markt'ta bir avcı tarafından bulundu.

VÜCUDUNDAKİ ÇİP SAYESİNDE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Veteriner Konrad Hehenberger, avcı tarafından bulunan kedinin vahşileştiğini ve açlıktan ölme noktasında olduğunu söyledi. Veteriner Hehenberger, klinikteki kontrol sırasında Peper'in vücudundaki çipi fark etti. Hollanda'da evcil hayvanların kaybolmasını önlemek amacıyla, zorunlu olarak takılan çiplerde sahibine ait iletişim bilgileri yer alıyor.

(Kayıp kedi Peper)

"BELKİ KAMYON KASASINA GİRMİŞTİR"

Avusturyalı veteriner, çipteki bilgiler sayesinde kedinin sahibi Franka Schapendonk'a ulaştı. Hollandalı kadın, önce bunun gerçek olduğuna inanmadı. İnternet üzerinden karşılıklı fotoğraf alış verişi sonucu, bulunan kedinin Peper olduğu kesinleşti.Schapendonk, kedisinin Hollanda ve Almanya'yı geçerek 950 kilometre uzağa gidebildiğine hala inanmıyor. "Belki bir kamyon kasasına saklanıp gitmiştir" diyor.

KEDİYİ ALMAYA GİDECEK

Franka Schapendonk, en kısa sürede Peper'i görmek istediğini söylüyor. Yanına bir yol arkadaşı bulur bulmaz, otomobil ile Avusturya'ya hareket edecek.