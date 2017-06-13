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Hollanda'da koalisyon görüşmeleri tekrar tıkandı

Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve GL ile hükümeti kurmak için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı.

13.06.2017 - 09:59
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15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 90 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı.

Hollanda'da, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon ihtimallerini araştırma görevini alan Herman Tjeenk Willink, son seçimlerde en fazla oy alan dört büyük partinin siyasi liderleri ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde sonuç alamadı.

GAYRİRESMİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Lahey'deki başbakanlık evinde Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66'nın (D66) ve Yeşil Sol (GL) ile çoğunluk hükümeti için bir araya gelen Willink, dört partinin siyasi liderleri ile gayriresmi görüşmeler yaptı.

Hollanda'da koalisyon görüşmeleri tekrar tıkandı

GÖÇ KONUSUNA GELİNCE YENİDEN TIKANDI

Daha önce müzakerelerde anlaşma sağlayamayan dörtlü ile tekrar koalisyon hükümeti kurma çabasına giren Willink, başarılı olamayınca koalisyon görüşmeleri tekrar göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeni ile tıkandı.

"AB İLE TÜRKİYE ARASINDA OLDUĞU GİBİ..."

Geç saatlerde basın toplantısı düzenleyen Willink, "Herkes elinden gelen gayreti gösterdi ama dört partiye sunduğum son teklifi GL lideri kabul etmedi. Bu teklif AB ile Türkiye'nin arasında yapılan göç anlaşmasının benzerinin AB ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında da yapılmasıydı." dedi.

Çoğunluk koalisyon hükümeti kurulması taraftarı olduğunu ifade eden Willink, "Halen görevimin başındayım. Henüz bir koalisyon ihtimali üzerinde araştırma yaptım. Araştırmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Hollanda'da koalisyon görüşmeleri tekrar tıkandı

Daha önce hükümeti kurmakla görevlendirilen son hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers, VVD, CDA, D66, GL partileri arasında yaptığı müzakerelerde yine özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle koalisyon görüşmeleri seçimlerden iki ay sonra tıkanmıştı.

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