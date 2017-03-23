Hollanda'da köpekli saldırıya uğrayan Kurt İstanbul'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis köpeğinin ısırdığı Türkiye vatandaşı Hüseyin Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini söyledi.
SAĞLIK HİZMETİ İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rotterdam'da polis köpeğinin vahşice saldırdığı Türkiye vatandaşı Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini ifade etti.
"VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Sağlık Bakanlığının, Kurt'un tedavisini başlattığını kaydeden Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza sahip çıkmayı her zaman, her koşulda sürdüreceğiz." dedi.