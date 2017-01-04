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Hollanda'da Ortaköy saldırganı şüphesiyle bir kişi ihbar edildi

Hollanda'da bir AVM'de, İstanbul'daki terör saldırısının failinin görüldüğü iddiası, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

AA | 04.01.2017 - 23:01
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Hollanda'da Ortaköy saldırganı şüphesiyle bir kişi ihbar edildi

Hollanda'nın Veenendaal kentindeki bir alışveriş merkezinde, İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının failinin görüldüğü yönünde polise ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine harekete geçen Hollanda polisi, helikopter desteğiyle alışveriş merkezine operasyon düzenledi.

YAKALANAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Alışveriş merkezinin tüm çıkışlarını tutan çelik yelekli polisler, şahsı gözaltına aldı. Kimlik tespitinde, söz konusu kişinin, İstanbul'daki terör saldırısının faili olmadığı belirlendi. Şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer almıştı.

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