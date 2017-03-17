Hollanda'da polisin uyguladığı şiddet protesto edilecek

AFP'nin haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Hollanda polisinin Türk protestoculara uyguladığı şiddeti protesto etmeyi hedefleyen gösteriye izin verdi.

GÖSTERİDE TÜRKLERİN HAKLARI KORUNACAK

Aboutaleb’in sözcüsü Lennart de Jong, Cuma günü yapılması planlanan gösteri hakkında “Gösterinin Türklerin haklarını korumak için yapılacağı söylendi.” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZ YAŞANMIŞTI

Önce Almanya, daha sonra da Hollanda’nın Türk bakanlara referandum hakkında toplantı ve gösteri yapma izni vermemesinin ardından, Türkiye ile bu ülkeler arasında kriz yaşanmıştı.

Türkiye, yaşanan krizden dolayı diplomatik yaptırımlar uygulanan Hollanda'ya ekonomik bir yaptırım olmayacağı mesajını vermişti.