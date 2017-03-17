taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.268
USD
3,6068
EURO
3,8886
ALTIN
142,40
PETR
51,7500

Hollanda'da polisin uyguladığı şiddet protesto edilecek

Geçtiğimiz günlerde Hollanda polisinin Türklere karşı uyguladığı sert müdahale nedeniyle yapılacak gösteriye izin verildi.

17.03.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. Dünya

s

AFP'nin haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Hollanda polisinin Türk protestoculara uyguladığı şiddeti protesto etmeyi hedefleyen gösteriye izin verdi.

GÖSTERİDE TÜRKLERİN HAKLARI KORUNACAK

Aboutaleb’in sözcüsü Lennart de Jong, Cuma günü yapılması planlanan gösteri hakkında “Gösterinin Türklerin haklarını korumak için yapılacağı söylendi.” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZ YAŞANMIŞTI

Önce Almanya, daha sonra da Hollanda’nın Türk bakanlara referandum hakkında toplantı ve gösteri yapma izni vermemesinin ardından, Türkiye ile bu ülkeler arasında kriz yaşanmıştı.

Türkiye, yaşanan krizden dolayı diplomatik yaptırımlar uygulanan Hollanda'ya ekonomik bir yaptırım olmayacağı mesajını vermişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

42
Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

103
Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

56
Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

48
Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

32
İzmir'de evin çatısında silah atölyesi bulundu

İzmir'de evin çatısında silah atölyesi bulundu

4
Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM