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Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum için kurulan sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.

07.04.2017 - 23:25
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Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

Hollanda'da 5 Nisan'da başlayan oy verme işleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandıkların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Buna rağmen vatandaşlar fazla beklemeden oylarını kullanabildi.

Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

250 BİN SEÇMEN VAR

Yaklaşık 250 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'da bugüne kadar yaklaşık 72 bin oy kullanıldı.

YOĞUN KATILIM

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların halk oylamasına yoğun katılım gösterdiğini söyledi.

Vatandaşlardan oy kullanma işlemini son iki güne ve seçimin son saatlere bırakmamalarını, mümkün mertebe uygun oldukları saatlerde anayasal görevlerini yerine getirmelerini isteyen Ayyıldız, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

Oyunu kullanan Mehmet Küpeli, anayasa değişikliğinin Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Burada oy kullanan vatandaşları görmek çok hoş ve çok güzel bir duygu, beni duygulandırdı." dedi.

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar devam edecek.

Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

Hollanda'da referanduma yoğun ilgi

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