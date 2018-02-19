Hollanda'da Sultan 2. Abdülhamid Han konferansı

Tarihçi yazar Talha Uğurluel, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Sultan 2. Abdülhamid Han" konulu konferansta 2. Abdülhamid Han'ın hayatı ve yaşadığı dönem ile ilgili sunum yaptı.

"ONU ANLAYAMAZ DÜŞMANI OLURDUK"

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta Uğurluel, "Abdülhamid Han döneminde yaşasaydık onu anlayamazdık onun düşmanı olurduk." dedi.



Abdülhamid Han'ın icraatının meyvelerinin yüz yıl sonra alındığını belirten Uğurluel, onun o dönemde Protestanlara ve Katoliklere Kudüs'ten iki dönüm toprak vermesinin bugünlerde Hrıstiyan dünyasının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamasına sebep olduğunu ifade etti.