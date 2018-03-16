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Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

Hollanda'nın farklı kentlerinde, Suriye için ışık adlı etkinliğe katılanlar, ellerindeki mumlarla dört kentte aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

AA | 16.03.2018 - 08:36..
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Hollanda'nın Utrecht, Amsterdam, Arnhem ve Nijmegen kentlerinde, Suriye'de rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dakiler ve "Doğu Guta için harekete geç" kampanyasına destek olmak için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

"GUTA'YI KURTAR"

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar ve "Uluslararası dayanışma" , "Guta'yı kurtar" , "Özgür Suriye", yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Gösteride, ellerinde sembolik olarak yaktıkları mumları Suriye'ye ışık olması için alana bırakan katılımcılar, Suriye'dekiler için görüntülü mesaj gönderdi.

Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

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