Hollanda'da tsunami korkusu

Hollanda'nın batı kıyısında yer alan Zandvoort sahil kentini tsunami vurdu. Boyu iki metreyi aşan dalgalar sahile hızla yaklaşırken ilk kez net şekilde görüntülendi. YouTube'da yayınlanan videoda, mini tsunaminin önüne çıkan şezlong, plaj şemsiyesi ve tekneleri kıyıya çarptığı görülüyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Daily Mail gazetesinin haberine göre, 'meteotsunami' ismi verilen ve mini ölçekli tsunami anlamına gelen doğa olayında, dev dalgalar okyanus üstündeki yüksek alçak basınçla oluşuyor. Hollandalı yetkililer, mini tsunamide ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Hollanda'da tsunami paniği VİDEO