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Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

PvdA'dan ihraç edilen Türk milletvekillerinin kurduğu DENK Partisi, seçimde 3 milletvekilini garantiledi.

16.03.2017 - 08:52
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12 milyon 900 bin seçmen bulunan Hollanda’da genel seçimlere katılım oranı yüzde 80 olurken, açılan ilk sandıklara göre Türklerin kurduğu DENK Partisi 3 milletvekilini garantiledi.

PvdA'nın (İşçi Partisi) entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi'nin, seçimlerde 5 milletvekiline çıkacağı hesapları yapılıyor.

KATILDIĞI İLK SEÇİMDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYI BAŞARDI

Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK'in katıldığı ilk seçimde milletvekili çıkarması önem arzediyor.

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