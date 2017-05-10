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Hollanda'da yüzünü açmayan kadının sosyal yardımı kesildi

Temyiz mahkemesi, Utrecht Belediyesi’nin, iş eğitimi sırasında peçesini açmaya kadına verilen sosyal yardımı kesmesini haklı buldu.

10.05.2017 - 09:50
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peçe

Mahkemenin kararının gerekçesinde, peçeyi yasaklamanın inanç özgürlüğüne aykırı olduğu ancak bu durumun farklılığından dolayı belediyenin haklı bulunduğu belirtildi.

Gerekçede, ülkenin mevcut toplum yapısında, peçesi bulunan bir kadının iş bulma şansının ‘sıfır’ olduğu ve kadının bu yüzden kamu fonu ile karşılanan eğitimde belediyeye gereksiz yük olmasından dolayı böyle bir kararın verildiği bildirildi.

Ayrıca, açık bir yüzün, insan ilişkilerinde önemli rol oynadığı ve işe alınma konusunda büyük bir etken olduğu savunuldu.

HOLLANDA’DAN AYRILIP İNGİLTERE’YE GİTTİ

Müslüman kadın, 2013 yılında belediye tarafından gönderildiği iş eğitimi sırasında yüzünü açmayı reddetmişti. Belediye bunun üzerine bir süreliğine Müslüman kadına verilen sosyal yardımın bir bölümünü kesme kararı almıştı. Müslüman kadın konuya yargıya taşımıştı. Kadın, eşinin İngiltere’de iş bulmasının ardından Hollanda’dan ayrılmıştı.

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