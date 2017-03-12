Hollanda'daki krizi ilk TRT World görüntüledi

Aile ve Sosyal Politikaları Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının Hollanda polisince demokrasi temayüllerine aykırı bir biçimde durdurulması ve konsolosluk binasına giriş izni verilmemesi ile beraber yaşanan krizi dünya ilk TRT World ekranlarında gördü.

HOLLANDA KRİZİNİ İLK DUYURAN TRT WORLD OLDU

Hollanda’da yaşanan demokrasi ayıbı yayınında TRT World muhabirleri başta Ankara ve Amsterdam olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden krize ilişkin sıcak bilgileri ve gelişmeleri canlı olarak dünya kamuoyuna aktardı.

Hollanda'daki vahşeti TRT World dünyaya duyurdu VİDEO

DAKİKA DAKİKA TRT WORLD CANLI YAYINDAYDI

İstanbul ve Amsterdam’da yaşanan Hollanda’ya dönük tepkiler ve protestolar da yayını süresince dakika dakika dünyaya aktarıldı.

TRT World’ün yayını Facebook, Youtube ve Periscope gibi dijital ortamlardan da canlı yayınlandı ve yüz binlerce kişi tarafından izlendi.