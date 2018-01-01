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Hollanda'daki Müslümanlardan huzurevine ziyaret

Hollanda'da aralarında mültecilerin de bulunduğu gönüllü Müslümanlar, her hafta huzurevlerini ziyaret ederek Hollandalı yaşlıların gönlünü alıp mutlu ediyorlar.

AA | 01.01.2018 - 08:24..
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Omalief ve İslam Color Vakfı tarafından organize edilen huzurevi ziyaretlerinde, gönüllüler haftanın belirli günü ve saatinde kimsesiz yaşlılara özel ilgi göstererek yardımcı oluyorlar. Havanın güzel olduğu günlerde gönüllüler, yaşlılarla alışveriş yapıyor ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar.

Hollanda'daki Müslümanlardan huzurevine ziyaret

"SALI GÜNLERİNİ DÖZT GÖZLE BEKLİYORUM"

Robijnhof huzurevi sakinlerinden 91 yaşındaki Rie van der Vegte, gönüllüler yanında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Van der Vegte, "Beni ziyaret etmelerinden hoşnut oluyorum. Bu yaptıkları benim için çok özel ve çok şey ifade ediyor. Salı günleri ne zaman gelecekler diye onları dört gözle bekliyorum." dedi.

Hollanda'daki Müslümanlardan huzurevine ziyaret

"YAŞLILARA YAŞAMA SEVİNCİ VERDİLER"

Omalief Vakfı Başkanı Mustafa Kuş, amaçlarının İslam dininin ve Türk kültürünün güzelliklerini göstererek huzurevinde bulunan yaşlılara faydalı olabilmek olduğunu kaydetti.

Kuş, "Hollandalı yaşlılar çoğunlukla yalnızlık çeken insanlar. Bizim dinimizden ve ırkımızdan olmayan bu yaşlılara yaklaşarak onlara sahip çıkıyoruz. Aslında çok bir şey yapmıyoruz. İlgimizi ve sevgimizi gösteriyoruz. Bizimle arkadaş oluyorlar. Yaşlı bir nine bizimle tanışmadan önce yaşamak istemiyordu fakat biz onunla ilgilenmeye başladıktan sonra ölmekten vazgeçtiğini söyledi." diye konuştu.

Hollanda Kraliyet ailesi tarafından verilen iki ödül dahil bazı ödüller aldıklarını vurgulayan Kuş, "Bu projeyi başka insanlara sunmak için çeşitli bakanlar ve belediye başkanları tarafından kabul edildik." ifadesini kullandı.

Hollanda'daki Müslümanlardan huzurevine ziyaret

"GENÇLİĞİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIM"

Huzurevi sakinlerinden Demans (bunama) hastası olanların gönüllüleri hatırlayarak sevinçle karşıladıklarını aktaran İslam Color Vakfı gönüllüsü Korhan Tunca da, “Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Bu işi yapmaya başladığımda gençliğin kıymetini daha iyi anladım. Topluma faydalı olabilmek bana çok iyi his veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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