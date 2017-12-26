Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

Rusya'nın Seversk kentinde bungee jumping yapan çift, ipin olması gerekenden oldukça uzun olması sebebiyle donmuş vaziyetteki nehre çarptı.

Sağlığınız için vücudunuzun verdiği bu işaretleri görmezden gelmeyin.

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Mehmetçik Kato’da üs kurdu

Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor.