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Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

Hollanda’da dün Türk yolcuların köpeklerle aranmasının ardından, bugün Atatürk Havalimanı'na gelen Hollandalı yolcular Türk polisi tarafından köpekle aranarak alındı.

AA | 26.12.2017 - 10:55..
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Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda dün Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılınca Türkiye'den hemen karşılığı geldi.

Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

TEK TEK KONTROL EDİLDİLER

Tarifeli uçakla dün akşam Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak için bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Hollandalı yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.

Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı VİDEO

Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı

Hollanda'dan gelen yolcular havalimanında köpekle arandı
Fotoğraf: Arşiv (Daha önce de Avusturyalı yolcular, aynı sebeple köpekle aranmıştı.)

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