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Hollanda'dan Türk siyasetçilere 24 Haziran yasağı

Hollanda basınına göre, Başbakan Mark Rutte, Türkiye'nin seçim kampanyalarını yasaklayacak bir düzenleme hazırlanması için harekete geçti

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 08:42..
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Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, Amsterdam yönetiminin uyguladığı düşmanca siyaset nedeniyle artıyor. Bakana müdahale krizi, Ermeni olayları ile yükselen tansiyon, 24 Haziran seçimleri öncesi yapılacak olan ziyaret öncesi yine artacak gibi görünüyor.

Hollanda'dan Türk siyasetçilere 24 Haziran yasağı

Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti, Türk siyasetçilerin ülkede seçim kampanyası yapmasının resmi olarak yasaklanması çağrısında bulundu. Yerel basında yer alan haberlere göre Başbakan Mark Rutte, seçim kampanyalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.

Hollanda'dan Türk siyasetçilere 24 Haziran yasağı

MİTİNG YASAĞI

24 Haziran erken seçimlerinin tarihi belli olduktan sonra uluslararası kamuoyunda, “Türk siyasetçiler ülkemizde miting yapacak mı” tartışması başlamış, Hollanda, Almanya ve Avusturya herhangi bir mitinge izin vermeyeceklerini ilan etmişlerdi.

Hollanda’da Başbakan  Rutte’nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk siyasetçilerin ülkede kampanya yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD’nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.

HÜKÜMET ORTAKLARINDAN DESTEK

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde seçim mitingi yapmalarını istemediklerini açıklamıştı. Rutte’nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.

Hollanda'dan Türk siyasetçilere 24 Haziran yasağı

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda’da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi. Telegraaf gazetesinin haberine göre Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye’deki gerilim ve çatışmaların Hollanda’ya ithal edildiğini savundu. İktidar partisi milletvekili, Türkiye’den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti.Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya’da olduğu gibi, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.

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