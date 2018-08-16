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Hollandalı adam düzenlenen vegan festivalinde çiğ et yedi

Vegan Yemek Festival'ine katılan bir adam ‘garip bir protesto' düzenleyerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 15:42..
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Hollanda'da Vegan Yemek Festivali düzenlendi. Ancak festivalde yaşananlar bir o kadar da ilginçti.

HOLLANDALI ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

“Vegan ol ve öl" yazılı tişört giyen bir kişi, çocuklara özel düzenlenen programda elinde çiğ etle alana geldi. Festivale katılan kişiler de Hollandalı adamdan şikayetçi oldu.

Vegan festivalinde çiğ et yedi İZLE

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine polisler kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer; Hollandalı adam elindeki etin işlenmemiş hayvan kalbi olduğunu söylediği belirtti.

Hollandalı adam düzenlenen vegan festivalinde çiğ et yedi

"GARİP BİR PROTESTO"

Etkinliği düzenleyenler, gözaltına alınan kişinin ‘garip bir protesto' yaptığını söylerken “Bu festival eğlenmek ve yeni deneyimler kazanmak içindi.” dedi.

VEGANLIK NEDİR

Veganlık; tüm hayvansal gıdalardan arınmış bir beslenme türü olarak biliniyor. Hatta veganlık bir yaşam biçimidir. Veganlar tereyağı, yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, süt, süt ürünleri (peynir, yoğurt, krema vb.), kemik, sakatat hatta bal, jelatin gibi ürünleri tüketmiyor.

Bu kişiler genellikle bakliyatlar (nohut, mercimek, bezelye, fasulye, barbunya, vs.), sebzeler, tüm yeşil bitkiler, soya ürünleri, işlem görmemiş kuruyemişler (ceviz, fıstık, badem, fındık vb.), kuru meyveler, bitkisel yağlar (zeytin ve zeytinyağı, keten tohumu yağı, ceviz yağı, fıstık yağı, fındık yağı), tahıllar (pirinç, yulaf, kinoa, kuskus, bulgur, mısır vb.), bitter çikolata, tofu, soya ürünleri yiyorlar. B12 ve D vitaminlerini de dışardan takviye olarak alıyorlar.

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