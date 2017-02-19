Hollandalı aşırı sağcı lider Faslılara hakaret etti

Partisinin en güçlü olduğu Spijkenisse bölgesine yoğun güvenlik önlemleri altında gelen Wilders, Faslıları ve İslam'ı hedef aldı.

"FASLI PİSLİKLER"

Aşırı sağcı siyasetçi, yaptığı konuşmada "İslamlaşmaya bakın. Ülkemizde terörizme nasıl izin veriyoruz. Faslı pisliklerin onlara karşı bir şey yapmadan ilerlemesine nasıl izin veriyoruz" dedi.

Wilders, daha önce İslam'ın Nazilerden daha tehlikeli olduğunu söylerek de tepki toplamıştı. Wildersin mitingi sırasında kentte ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

SEÇİM ANKETLERİNDE BİRİNCİ SIRADA

Kamuoyu yoklamalarına göre Özgürlük Partisi, 15 Mart'ta düzenlenecek olan genel seçimlerde yüzde 17 oranla birinci sırada yer alıyor.