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Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

Savcıyken cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısının parasını akladığı ortaya çıkınca istifa eden Fred Teeven, belediye otobüsü sürecek.

Ajanslar | 26.11.2017 - 01:04..
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Çocukluğundan beri uluslararası bir TIR şoförü olmayı hayal ettiğini belirten eski bakan, toplu taşıma şirketi Connexxion'un iş ilanını görünce bu düşünü gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Ancak Teeven, uluslararası yollar yerine, Hollanda içinde belediye otobüsü şoförü olarak direksiyon başına geçecek.

Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

HAFTADA 1,5 GÜN ŞOFÖRLÜK YAPACAK

Ağır vasıta araç kullanma ehliyetine sahip olan Teeven, başlangıç eğitimini başarı ile tamamladı. Toplu taşıma şirketi sözcüsüne göre, eski bakanın eğitimi bir kaç hafta daha sürecek.

Fred Teeeven, eğitimi tamamlandığında, doğum yeri olan Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kentinde yolcu taşımaya başlayacak. Eski bakan, haftada 1,5 gün belediye otobüsü şoförlüğü yapacak.

Teeven, haftanın diğer günlerinde de eski bir meslektaşı ile kurduğu güvenlik ve siber suçlarla ilgili danışmanlık şirketinde çalışacak.

İçişleri Bakanı Sander Dekker, Teeven gibi güçlü birinin arkasında oturmanın yolculara güven vereceğini söyledi. Birgün eski meslektaşının kullandığı otobüse binmek istediğini söyleyen Dekker, "İşsiz güçsüz evde oturmak yerine otobüs sürüyor. Ne kadar güzel" dedi.

Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

2015'TE İSTİFA ETMİŞTİ

Hukuk eğtiminin ardından mali suçlar konusunda uzmanlaşan Teeven, Amsterdam ve Rotterdam'da savcılık görevlerinde bulundu.

Savaş suçları ve organize suçlarla ilgili konulara bakan Teeven, 2006 yılında Liberal Sağ Parti'den (VVD) milletvekili seçildi. 2010 yılında güvenlik ve adaletten sorumlu devlet bakanlığına atanan Teeven, adının karıştığı para aklama skandalının ortaya çıkması üzerine, Mart 2015'de Adalet Bakanı Ivo Opstelten ile birlikte görevinden istifa etti.

Teeveen'in, 2001 yılında yılında savcılık yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçısı Cees Helman ile vereceği bilgi karşısında para aklama konusunda anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Anlaşmaya göre, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na 750 bin gulden (340 bin euro) ödemesi karşılığında, Helman'ın Lüksemburg bankalarında bulunan 4 milyon 750 bin gulden (2 milyon 133 bin euro) tutarındaki parası kendisine verildi.

Teeven ve Cees Helman para transferinin vergi dairesinden gizli tutulması konusunda da anlaştılar.

Hollanda Televizyonu'nun yıllar sonda bu anlaşmanın belgesini yayınlaması Hollanda siyasetinde yoğun tartışma yarattı. Muhalafetin eleştirileri üzerine hem Teeeven hem Adalet Bakanı Opstelten istifa etti.

Daha sonra göreve gelen bakan Aard van der Steur de, Teeven soruşturması İle ilgili olarak meclise yeterli bilgi vermediği yönündeki eleştiriler üzerine görevinden ayrılmıştı.

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