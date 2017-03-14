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Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Hollanda'da yarın yapılacak seçimler öncesi Başbakan Rutte ve ve aşırı sağcı lider Wilders karşı karşıya gelerek tartışma yaptı.

14.03.2017 - 06:31
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Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Başbakan Mark Rutte'nin yarınki seçimlerde en büyük rakibi olan Özgürlükler Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, anketlerde önde görünüyor. İkili canlı yayında kozlarını paylaşmak için ilk kez bir araya geldi.

Bölüm bölüm yaptıkları tartışmalarda gündemlerindeki ilk konu Türkiye oldu.

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

RUTTE: TÜRKLER DURUMU TIRMANDIRIRSA CEVAP VERMEK ZORUNDA KALDIRIZ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye krizi ile ilgili olarak: "Nazizim benzetmesi ve faşist yorumları kesinlikle kabul edilemez. Bu sözün geri alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sanırım cumartesi günü yaptığımız Türk bakanın sınır dışı edilmesi eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Durumun daha da tırmanmasını istemiyoruz. Ama Türkler durumu tırmandırırsa cevap vermek zorunda kalırız."

WİLDERS: TÜRK BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI ETMELİYİZ

Irkçı lider Wilders de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda için 'Nazi kırıntısı' sözlerine tepki göstererek: "Türkler durumu daha da tırmandırıyor. Dün Türklerin Cumhurbaşkanı televizyonda, Hollanda'nın faşişt ve nazist olduğunu düşündüğünü tekrarladı. Onlar meydanı temizleyen kahramanların mahkemeye götürülmesini istiyor. Sayın Rutte, burada durup gerilimin tırmanmasını istemiyoruz dememeliyiz. Cevap vermek zorundayız. En azından Türk büyükelçiyi ve diğer konsolosluk çalışanlarını sınır dışı etmeliyiz."

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

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