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Hollandalı ırkçı lider Faslılara pislik dedi

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin PVV lideri Geert Wilders, seçim kampanyasında Faslıları hedef aldı.

19.02.2017 - 00:05
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sd

Rotterdam yakınlarındaki Spikenisse kasabasında taraftarlarına seslenen Wilders, "Bir kez daha söylüyorum. Hepsi değil belki ama Hollanda'da sokaklarımızı güvensiz hale getiren çok sayıda Faslı pislik var. Hollanda'yı tekrar kazanmak istiyorsanız, Hollanda'yı tekrar Hollandalılar'a verecek olan partiyi seçin" dedi.

IRKÇI LİDERİN PARTİSİ ANKETLERDE ÖNDE

Hollanda'da 15 Mart'ta parlamento seçimleri yapılacak. Wilders'in partisi kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor.

Özgürlük Partisi'nin 150 üyeli parlamentoda 12 sandalyesi bulunuyor. Partinin bu seçimde 30'dan fazla milletvekili çıkarabileceği belirtiliyor.

Fakat başta hükümet ortakları olmak üzere birçok parti Wilders ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıkladı.

Wilders, bir süre önce açıkladığı bir A4 kağıdına sığan "Hollanda bizimdir, bizim kalacak" başlıklı seçim bildirgesini "İslam'la mücadele" üzerine kurmuştu.

CAMİLERİ KAPATMA VAADİ VERDİ

Geert Wilders, Hollanda'daki bütün cami ve İslami okulları kapatma, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslami simgelerle Kuran'ı yasaklama sözü vermişti. PVV'nin seçim bildirgesinde, sınırların kapatılarak, İslam ülkelerinden mülteci akınının önleneceği vaadi yer almıştı.

Wilders, 2014'tek, yerel seçim kampanyası sırasında, ülkeyi Faslılardan arındırma sözü vererek, "daha az Faslı" çağrısı yapmıştı.

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