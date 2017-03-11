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Hollandalı ırkçı lider uçuş yasağını kutladı

Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni verilmemesini zafer gibi karşıladı.

11.03.2017 - 16:05
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Hollandalı ırkçı lider uçuş yasağını kutladı

Hollandalı ırkçı lider uçuş yasağını kutladı

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, Hollanda'nın Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesinin ardından Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

"HARİKA!"

Wilders, kendi partisinin günlerdir uyguladığı siyasi baskının Hollanda hükümetinin kararında etkili olduğunu belirtirken, kararı, "Harika! PVV'ye (Özgürlük Partisi) uyguladığı baskı nedeniyle teşekkür ediyorum. Hükümetimiz Türk bakanın Hollanda'ya inmesine izin vermedi." sözleriyle karşıladı.

Wilders ayrıca, görevde Rutte hükümetinin PVV olmadan böyle bir kararı alamayacağını söyledi.

IRKÇI LİDERİN IRKÇI VİDEOSU

Wilders geçtiğimiz hafta boyunca Türk bakanların Hollanda'da etkinlik düzenlemesine karşı çalışma yürütmüş, hatta Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde Türkçe pankart açmıştı. Wilders ayrıca Türkçe altyazılı bir video yayınlayarak Türkiye’yi ‘İslam devleti’ olarak nitelendirmiş ve böyle bir devletin Avrupa’nın parçası olamayacağını söylemişti.

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Wilders'ten küstah video

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