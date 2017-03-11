taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

Hollanda'nın ırkçı partli lideri Wilders; "Erdoğan'la aynı fikirde olan Türkler Türkiye'ye gitsin" paylaşımı yaptı.

11.03.2017 - 19:53
  1. Haberler
  2. Gündem

Geert Wilders

Hollanda'nın Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesinin ardından ülkedeki Özgürlük Partisi Lideri ırkçı Geert Wilders attığı twitlerle bu duruma sevindiğini gösterdi.

Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders ise son gelişmelere ilişkin Twitter hesabından  açıklama yaptı.

"HARİKA"

Irkçı lider Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

"TÜRKİYE'YE GİDİN VE ASLE GERİ DÖNMEYİN"

Geert Wilders, bir diğer paylaşımında da "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" şeklinde yazdı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

136
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

340
Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

543
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

365
Cumhuriyet'in referandum anketi

Cumhuriyet'in referandum anketi

370
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

318
Erdoğan'dan Hollanda'ya yaptırım sinyali

Erdoğan'dan Hollanda'ya yaptırım sinyali

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM