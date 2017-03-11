Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

Hollanda'nın Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesinin ardından ülkedeki Özgürlük Partisi Lideri ırkçı Geert Wilders attığı twitlerle bu duruma sevindiğini gösterdi.

Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders ise son gelişmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"HARİKA"

Irkçı lider Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GİDİN VE ASLE GERİ DÖNMEYİN"

Geert Wilders, bir diğer paylaşımında da "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" şeklinde yazdı.