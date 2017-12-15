Hollandalı ırkçı Wilders'ten cami bahçesinde propaganda

PVV, 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 60 seçim bölgesinde yarışa girme kararı almıştı. Daha önce sadece 3 belediyede seçime giren aşırı sağcı parti, Rotterdam'da yerel Leefbaar (Yaşanabilir) Rotterdam Partisi'ni desteklemişti.

MÜSLÜMAN GÖÇMENLERİN YAŞADIĞI KENTTE BAŞLADI

Wilders ise ilk kez seçime girecekleri Rotterdam'da aday tanıtımı için camiyi tercih etti. Aşırı sağcı liderin kampanyasını başlattığı Feijenoord ilçesinde yoğun olarak Türk ve Faslı göçmenler yaşıyor.

Ancak Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin desteklediği DENK Partisi, Wilders'ten önce camiye geldi. DENK lideri Tunahan Kuzu, taraftarlarına Rotterdam'da yerel seçime katılacaklarını açıkladı. Ancak, adaylar hakkında bilgi vermedi.

Kuzu'nun açıklamasının ardından aşırı sağcı parti üyeleri camiye geldi. Wilders, DENK taraftarlarının açtığı pankart eşliğinde partisinin liste başı adayı Geza Hegedüs ile liste ikincisi Marjan Gonzlvez'i tanıttı.



Kendisini "doğma büyüme Rotterdamlı" olarak tanıtan Hegedüs'ün politik geçmişi yok. Eski bir asker ve uzun yıllar sosyal yardımla geçinmiş. Liste ikinicisi Gonzalvez ise, uzun süredir Leefbaar Rotterdam Partisi'nde politika yapıyor.

CAMİYE GİRMEDEN AYRILDILAR

PVV'nin öncelikli hedefi, nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan Rotterdam'da "İslamlaşmayı durdurmak." Geza Hegedüs, "Her halükarda Rotterdam'ı, Rotterdam halkına geri vereceğiz" dedi.



Wilders'in aday tanıtımı için Esselam Camii'ne gideceğini açıklaması üzerine, caminin imamı Azzedin Karrat, "Bize uzatılan eli geri çevirmeyiz. Kahve ve kurabiyemiz hazır" demişti.

Ancak Wilders ve yandaşları, bahçesinde açıklama yaptıkları caminin içine girmeden ayrıldılar.

PVV, 15 Mart'ta yapılan genel seçimde Rotterdam'da yüzde 15 oy almıştı. Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK ise, oyların yüzde 8'i elde etmişti.



Wilders, Hollanda'daki 60 belediyede seçime girmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Ancak son günlerde "uygun aday bulmakta zorlandıklarını" belirterek, bu hedefin gerçekleşmeyeceğini vurguladı,



Hollanda'da yerel seçimler için aday belirleme süresi 27 Aralık'ta sona erecek.