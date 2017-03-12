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Hollandalı politikacı Wilders’ten Türkiye karşıtı mesajlar

Hollanda'nın Türkiye'ye yönelik skandal kararlarına muhalef parti liderleri de katıldı.

12.03.2017 - 08:09
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Hollandalı politikacı Wilders’ten Türkiye karşıtı mesajlar

15 Mart’ta genel seçimlerin yapılacağı Hollanda’nın aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Roterdam’daki Türk Başkonsolosluğuna alınmaması, Türkiye’ye yönelik antidemokratik uygulamaları protesto eden açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Daha önce de ülkede Müslümanları istemediği, Kuran’ı Kerimin yasaklanması gerektiği yönünde açıklamalarıyla tepki çeken Geert Wilders, yaşanan durumu adeta seçim malzemesine dönüştürdü. Wilders, sosyal medya hesabından gece boyu tweet atarak Bakan Kaya’ya “Git ve asla geri dönme, lütfen Hollanda’daki tüm Türk taraftarlarınızı da yanına al. Güle güle” diye yazdı.


Hollandalı politikacı Wilders’ten Türkiye karşıtı mesajlar

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