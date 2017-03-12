Hollandalı siyasetçilerden Londra'da seçim programı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Rotterdam Konsolosluğu'na girişini engelleyen Hollanda'nın Londra Büyükelçiliği'nde seçim programı yapıldığı ortaya çıktı.
3 SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİLERİ KATILDI
Hollanda'nın Londra Büyükelçiliği'nin resmi Facebook sayfasından duyurulan etkinliğe aralarında ırkçı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi dahil üç siyasi partinin temsilcileri katıldı.
VATANDAŞLARI DA KATILDI
Sosyal medyada verilen bilgiye göre programa 100 civarında Hollanda vatandaşı katıldı.
Diplomatik kurallara aykırı olarak Türk bakanlara konuşma yasağı getiren Hollanda'nın bu tavrı soru işaretleri yarattı.