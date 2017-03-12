Hollandalı siyasetçilerden Londra'da seçim programı

Türkiye'ye "Bizim ülkemizde yabancı siyasetçiler propaganda yapamaz" bahanesi sunan Hollandalı siyasetçiler Londra'da seçim programı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu NATO sekreteri ile görüştü

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad gazetesi, Abdüllatif Şener'e iki tam sayfa yer ayırdı.

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Kılıçdaroğlu muhtarlarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Adana'da bir otelde muhtarlarla bir araya gelerek referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.