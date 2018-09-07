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Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi atandı

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi olarak daha önce NATO'da da görev yapmış olan Marjanne de Kwaasteniet atandı.

İHA | 07.09.2018 - 16:28..
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Mart 2017’den itibaren Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizi çözüm için ilk adımlar geçtiğimiz günlerde atılmıştı.

KARŞILIKLI ATAMA

Türkiye tarafından Lahey Büyükelçiliğine Şaban Dişli’nin atanmasının ardından, Hollanda da Ankara Büyükelçiliğini belirledi. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi olarak Marjanne de Kwaasteniet atandı.

Hollanda’nın yeni Ankara Büyükelçisi De Kwaasteniet’in tecrübeli bir diplomat olduğu belirtildi. Brüksel’de NATO’da da görev almış olan De Kwaasteniet daha önce de Ürdün’de Büyükelçi olarak görev yaptı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi atandı

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