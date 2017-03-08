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Hollanda'nın başbakan adayından pankartlı protesto

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'da katılacağı etkinliği protesto etti.

08.03.2017 - 20:23
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Hollanda'nın başbakan adayından pankartlı protesto

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla cumartesi günü Hollanda'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili etkinliğini protesto düzenlendi.

IRKÇI BAŞBAKAN ADAYI TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE

Wilders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkçe ve Felemenkçe "Uzak dur, bu bizim ülkemiz" yazılı pankart açtı.

Hollanda'nın başbakan adayından pankartlı protesto

Daha önce de defalarca Türkiye karşıtlığı yapan Wilders, son hareketiyle hem Türkçe hem de kendi dili Felemenkçe'de 'ırkçı' sıfatını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

TEK DERDİ TÜRKİYE

Hollanda hükümetinin etkinliği engellenmekte çok etkisiz davrandığını, Çavuşoğlu'nun konuşmasının neden engellenmediğini hala anlamadığını söyleyen Wilders, Türk bakanların 16 Nisan'da yapılacak referanduma kadar geçici süreyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istedi.

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