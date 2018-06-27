Hollanda'nın burka yasağına tepkiler büyüyor

Hollanda parlamentosunun üst kanadı kamusal alanda yüzü kapatacak şekilde burka giyilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı. Burka yasağı, okullarda, hükümet binalarında ve hastanelerde geçerli olacak. Parlamentonun alt kanadı 2016'da daha geniş kapsamlı bir burka yasağı öngören yasayı gündemine almış ancak tasarı yasalaşmamıştı.

SOKAKLAR YASAK KAPSAMININ DIŞINDA KALDI

Yeni yasa yüzü tamamen örten, (motosiklet kaskı da dahil) kıyafetleri tüm kamu binalarında yasaklıyor ancak sokaklar yasak kapsamının dışında tutuldu.

Yasa taslağı 2015’te önerildiğinde, Hollanda'daki Müslümanlar için anayasa ile güvence altına alınan din ve inanç özgürlüğü hakkına karşı olması ve güvenlik gerekçesinin zayıf bir argüman olduğu gerekçeleriyle söz konusu yasa eleştirilmişti.

BELÇİKA, FRANSA, DANİMARKA VE İSPANYA'DA DA DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Yasanın eleştirilme sebeplerinden bir diğeri ise, yasa yapılmasını gerektirmeyecek kadar az sayıda kadının peçe veya burka giymesi. Burka ve peçeye karşı yasal ve hukuksal düzenleme yapan diğer ülkeler arasında, Belçika, Fransa, Danimarka ve İspanya da yer alıyor.

"HER TÜRLÜ OLUMSUZLUKLARI ÖNLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Hollanda'da eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde uygulanacak burka yasağının onaylanması, Müslümanların ve siyasetçilerin tepkisini çekti.

Hollanda Senatosu'na tepkilerini ve yasayla ilgili kaygılarını içeren bir mektup gönderdiklerini belirten Karaaslan, "Müslümanlar ve İslam'la ilgili gelecekteki gelişmeleri titizlikle takip edeceğiz. Ülkede ve özellikle Müslümanlara yönelik her türlü olumsuzlukları önlemek için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.