Hollanda’nın Maastricht kentinde bıçaklı saldırı

Yerel halk, şehrin kuzeyinde bulunan bir yerleşim bölgesinde saat 9:00'da yüksek sesli bağırmalar duyduklarını söyledi.

BIÇAKLI SALDIRI

Polis, önce Bootstraat'da bir saldırı olduğunu, bu saldırıdan on dakika sonra başka bir cadde olan Joseph Postnestatraat'da başka bir bıçaklı saldırının daha gerçekleştiğini ve kimliği açıklanmayan bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Limburg Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, sonrasında bir camide üçüncü bir yaralı daha bulunup hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis şüpheliyle veya kurbanlarla ilgili hiçbir ayrıntı açıklamadı.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen bir Avrupa Birliği zirvesinde, olayın terör saldırısı olmadığını söyledi ve "Olanlar korkunç; ölenler ve yaralananlar var." dedi.

Olayların bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmasa da, üç olay da Limburg polisi tarafından yapılan aynı basın açıklamasında yer aldı.

Polis, soruşturmaların devam ettiğini söyledi.